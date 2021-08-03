КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на “День защитников и защитниц Украины”. Об этом УНН стало известно из официального сайта Главы государства.

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“Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно закону, название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на “День защитников и защитниц Украины”.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как известно, начиная с 14 октября 2014 года, в Украине ежегодно отмечается праздник День защитника Украины.

Дополнение

Закон парламент Украины принял 14 июля 2021 года.