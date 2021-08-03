На теле погибшего Шишова обнаружили ссадины и содранную кожу - полиция

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

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"Обнаружены ссадины, и содрана кожа на носу, на груди и левом колене", - заявил Клименко.

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Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжы, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.

Товарищ погибшего Юрий заявил, что полиция в частной беседе сообщила о том, что Шишова было найдено со сломанным носом.

Напомним

Глава "Беларусского дома" в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в "Беларусском Доме": "На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков".

Шишов найден повешенным сегодня в одном из киевских парков.