Во Львовской области увеличилось число подозрений на новый штамм "Дельта"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во Львовской области штамм коронавируса "Дельта" подозревают уже у девяти человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня во Львовской области подтвердили три случая штамма „Дельта“, еще три теста находятся на исследовании в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Кроме того, есть новые подозрения — еще у шести жителей Львовской области, результаты тестов которых тоже ожидаем с ЦОЗ”, — рассказала Иванченко.

По ее словам, случаи “Дельты” фиксируют уже и в Турции и США, поэтому возможно, что расширят перечень стран, по прибытии из которых у лиц с признаками острого респираторного заболевания могут подозревать наличие штамма “Дельта”.

Дополнение

28 июля сообщалось о 17 случаях заболевания “Дельта” штаммом, которые были зафиксированы в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

В частности, из-за распространения “Дельта” штамма в Украине власть ужесточила правила въезда.

Между тем, в Украине зафиксировано 2,254 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 августа, — 827, что выше уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 334 человека, что выше показателя днем ранее.