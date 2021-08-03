Тело погибшего Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след - полиция

КИЕВ. 3 августа. УНН. Веревка, на которой висело тело погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова, была закреплена на дереве на высоте 3 м 8 см. На земле стояли два пенька друг на друге высотой 50 см и 60 см, еще один около полуметра высотой лежал рядом. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

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"Веревка, на которой мы обнаружили тело пострадавшего. Веревка сложена в четыре слоя. Она висела на высоте 3 метра и 8 см от земли ... Рост Шишова - 1,85 метров", - заявил Клименко.

Детали

Клименко сообщил, что на месте трагедии найден мобильный телефон Шишова. Также найдены три пенька: два поставленные друг на друга под деревом, а еще один лежал неподалеку.

На одном из пеньков отпечаток человеческого следа. Сейчас пока неизвестно, кому он принадлежит - Виталию или третьему лицу.

Добавим

Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.



Ранее его товарищ Юрий сообщил, что полиция в частной беседе с ним заявила, что тело Шишова было найдено со сломанным носом.

Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжи, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.

Напомним

Глава "Белорусского дома" в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в "Беларусском Доме": "На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков".

Шишов найден повешенным сегодня в одном из киевских парков.