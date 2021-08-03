Соратнице Навального ограничили свободу на полтора года

КИЕВ. 3 августа. УНН. Преображенский суд в Москве по “санитарным делом” на полтора года ограничил свободу Любови Соболь, соратнице российского политика Алексея Навального. Ей запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московской области, сообщает УНН.

Детали

Дело назвали “санитарным”, потому что Любовь Соболь призвала горожан участвовать в акции по поддержке Навального 23 января 2021 года, когда из-за карантина нельзя было в одном месте собирать большое количество людей. Поэтому ее обвиняют в подстрекательстве населения к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, вследствие чего возросло количество больных COVID-19.

По заключению суда, Любови Соболь нельзя покидать жилье с 22:00 до 6:00, приходить на массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Также она трижды в месяц должна посещать управления ФСИН по месту жительства.

Адвокат подсудимой, Владимир Воронин заявил, что будет обжаловать решение.

Во время оглашения приговора Соболь вывели из зала суда за попытку провести съемку.

Напомним

23 января 2021 года в Москве на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального вышли почти 3 тыс. человек.

8 февраля 2021 года правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными десяти фигурантов “санитарного дела”.

15 апреля 2021 года Перовский районный суд Москвы признал виновной Любовь Соболь и приговорил к году исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ.