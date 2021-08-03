Всех жителей китайского Уханя проверят на наличие коронавируса

КИЕВ. 3 августа. УНН. Китайский город Ухань проведет тестирование всех своих жителей на наличие коронавируса, после того, как там обнаружили штамм “Delta”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters и BBC.

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“Чтобы гарантировать безопасность всех жителей города, будет быстро запущено общегородское тестирование для всех людей, чтобы полностью исключить положительные результаты и бессимптомные инфекции”, — сообщил заместитель генерального секретаря администрации города Ли Тао.

Детали

В Ухане зарегистрировано семь случаев COVID-19 — первые случаи коронавируса больше чем за год. Город с населением в 11 миллионов человек оказался в центре внимания после того, как в 2019 году в нем впервые был обнаружен коронавирус.

Контекст

Китай в прошлом году взял под контроль эпидемию коронавируса и боролся только с несколькими локализованными вспышками. С середины мая прошлого года в Ухане не было зарегистрировано ни одного местного случае коронавируса.

Появление новых случаев заболевания власть связывает со случаями, выявленными в городе Хуайань в провинции Цзянсу. Считается, что там вспышка началась из столицы провинции Нанджинга, где штамм “Delta” обнаружили после рейсов из России.

Власти трижды проверили 9,2 миллиона жителей Нанджинга на коронавирус и заблокировали сотни тысяч человек.

Дополнение

Сейчас в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за последние несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев коронавируса.

Во вторник Китай сообщил о 90 новых случаях заражения коронавирусом.

Пострадало около 15 провинций по всей стране, что привело к тому, что правительство ввело меры массового тестирования и ограничения на изоляцию.

Власти связывают распространение вируса с заразным вариантом “Delta” и сезоном туризма.

За все время пандемии в Китае было зарегистрированы 93 193 подтвержденных случая, а общее число погибших составляет 4 636 человек.