Эрдоган поблагодарил Зеленского и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров. Без курьезов не обошлось

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидерам ряда стран, в частности Владимиру Зеленскому, за помощь в борьбе с лестными пожарами, разгоревшимися неделю назад в ряде туристических провинций страны. Слова благодарности можно увидеть в аккаунте Эрдогана в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я хотел бы выразить благодарность президенту нашего соседа Ирана Ибрахиму Раиси, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за их сильную солидарность", - написал турецкий лидер.

Детали

Эрдоган также отдельно поблагодарил за помощь президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Все страны, оказавшие помощь Турции, также были перечислены в посте президента, с указанием флагов каждой из стран.

Стоит отметить, что флаг Украины в нем указан не корректно – две горизонтальные полосы синего и жёлтого цветов изображены "перевернутыми".

Уточним, что на момент публикации статьи, пост Эрдогана в Twitter уже отредактирован, и флаг там изображено верно.

Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.



İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. pic.twitter.com/gMd14v8Ryr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

Контекст

Ранее число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек.

Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.

В частности, вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация “Дети огня”.

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1 800 спасателей.