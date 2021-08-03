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Эрдоган поблагодарил Зеленского и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров. Без курьезов не обошлось

Эрдоган поблагодарил Зеленского и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров. Без курьезов не обошлось

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидерам ряда стран, в частности Владимиру Зеленскому, за помощь в борьбе с лестными пожарами, разгоревшимися неделю назад в ряде туристических провинций страны. Слова благодарности можно увидеть в аккаунте Эрдогана в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я хотел бы выразить благодарность президенту нашего соседа Ирана Ибрахиму Раиси, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за их сильную солидарность", - написал турецкий лидер.

Детали

Эрдоган также отдельно поблагодарил за помощь президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Все страны, оказавшие помощь Турции, также были перечислены в посте президента, с указанием флагов каждой из стран.

Стоит отметить, что флаг Украины в нем указан не корректно – две горизонтальные полосы синего и жёлтого цветов изображены "перевернутыми".

Уточним, что на момент публикации статьи, пост Эрдогана в Twitter уже отредактирован, и флаг там изображено верно.

Контекст

Ранее число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек.

Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.

В частности, вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация “Дети огня”.

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1 800 спасателей.

Источник: УНН
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, лесные пожары
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