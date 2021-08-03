В центре Одессы продолжают осыпаться фасады

КИЕВ. 3 июля. УНН. 2 августа со здания — памятника архитектуры национального значения, которое находится в самом центре Одессы — на Приморском бульваре, 5, отвалился кусок лепнины. Он задел настенный уличный фонарь, который вырвало вместе с декором. Обошлось без жертв. В настоящий момент место падения огорожено.

Детали

В горсовете сообщили, что дом находится в частной собственности. В 2012 году мэрия продала его частной фирме. Факты падения фасадных фрагментов со здания фиксировались несколько раз. Последний — в декабре 2020 года, когда обвалился карниз. В прошлом году городской совет проводил здесь работы по сбивке аварийной лепнины. По данным пресс-службы, городской совет направил по этому поводу обращение в Министерство культуры и информационной политики Украины, в чьей компетенции находится вопрос памятника архитектуры национального значения.

“Это компетенция Министерства культуры. Управление по защите памятников уже обращалось в министерство, но ответа не получили. Сегодня повторим свое обращение в связи с новым фактом падения элементов фасада”, — заявили в пресс-службе.

Дом Лерхе, в котором произошел обвал, является памятником архитектуры национального значения. Его построили в 1823-1826 годах по проекту итальянского архитектора Франческа Боффо.

Напомним, 8 июля в центре Одессы с дома, являющегося памятником архитектуры, карниз обвалился на тротуар рядом с пешеходами. 6-го июля в Одессе на Модаванке произошло сразу два обвала домов, погибла 83-летняя женщина.