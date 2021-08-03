КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о деятельности Высшего совета правосудия, в частности по созданию Этического совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия“ № 1635-IX, что его парламент поддержал 14 июля текущего года”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что принятие закона является важным для продолжения сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, а также для получения нашей страной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года по реформе судебной системы.

Так, закон совершенствует порядок избрания членов Высшего совета правосудия (ВРП) для обеспечения независимости судебной ветви власти, назначение добродетельных и высокопрофессиональных судей, а также соблюдение норм профессиональной этики в деятельности судей. В частности, определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВРУ.

Документ предусматривает создание Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов Высшего совета правосудия.

В Офисе Президента напоминают, что в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Также закон содержит положения, согласно которому Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме Председателя Верховного Суда), назначенных до вступления в силу данного закона. По результатам такого одноразового оценивания Этический совет может рекомендовать органу, назначившему члена ВРУ, уволить его.

В документе определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.

“Для полной реализации положений этого документа Глава государства подписал связанный с ним Закон Украины „О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия“ № 1636-IX, что был принят в тот же день”, — отмечается в сообщении.

Согласно документу, за невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, член ВРУ или дисциплинарного инспектора ВРП о предоставлении информации, судебного дела (его копии), рассмотрение которого закончено, предоставление заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предполагается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дополнение

Верховная Рада изменила порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и урегулировала деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ, поддержав президентский законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия” (№ 5068).