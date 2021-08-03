Избиение танцовщика балета Дорофеевой: суд арестовал сотрудника УГО

КИЕВ. 3 августа. УНН. Голосеевский районный суд Киева отправил под стражу сотрудника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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"По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Киевская городская прокуратура внесла на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сотруднику Управления государственной охраны Украины.

Дополнение

Сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого задержали за нападение на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой, сообщили о подозрении.



1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападавшим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.