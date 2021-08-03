США пожертвовали более 110 млн вакцин против COVID-19 в 60 стран мира

КИЕВ. 3 августа. УНН. США пожертвовали и отправили более 110 млн доз вакцины COVID-19 в более чем 60 стран, от Афганистана до Замбии, сообщил во вторник Белый дом, передает АР, информирует УНН.

Детали

Объявления сделано на фоне роста количества коронавирусной инфекции в США, вызванного заразным "Дельта" штаммом вируса, который на прошлой неделе заставил чиновников здравоохранения США рекомендовать людям, которые были полностью вакцинированы против COVID-19, восстановить ношение масок в общественных помещения.

Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" для мира, и они отправили за границу больше всего вакцин чем любая страна-донор.

Но примечательно, что 110 млн доз, США пожертвовали в основном через глобальную программу вакцинации, известную как COVAX, что представляет собой лишь малую часть того, что необходимо во всем мире.

Белый дом заявил, что США в конце августа начнут поставки 500 млн доз вакцины Pfizer, которые он обещал 100 странам с низкими доходами до июня 2022 года.

110 млн переданных доз поступили из избыточных запасов вакцины в США, поскольку темпы вакцинации внутри страны замедлились на фоне широко распространенной в стране нерешительности относительно вакцинации.

Байден пообещал отправить за границу более 80 млн доз до конца июня, но смог разделить только часть этой суммы через логистические и нормативные препятствия в странах-получателях.

В июле темпы отгрузки значительно возросли.

Согласно плану Байдена, около 75% доз распределяются через COVAX, цель которого - помочь странам с низким и средним уровнем дохода, а другая часть отправляется партнерам и союзникам США.

Дополнение

Примерно 90 млн американцев в возрасте от 12 лет и старше еще не получили ни одной дозы вакцины.

Белый дом утверждает, что Россия и Китай, используют доступ к вакцинам отечественного производства как инструмент геополитического влияния.