В Одессе неизвестный застрелил мужчину. Полиция ввела спецоперацию

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во дворе многоэтажки в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который впоследствии скончался в больнице. Введена специальная полицейская операция "Сирена". Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Детали

Сообщается, что сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского неизвестный выстрелил в мужчину.

Пострадавший, личность которого установлена, получил ранения и был госпитализирован. Однако, позже от полученного ранения потерпевший скончался.

Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета.

"Сейчас на месте работают полицейские... Для установления местонахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена"", - говорится в сообщении.

Кроме того, по факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Дополнение

Напомним, 14 июля в селе Фонтанка под Одессой местный житель открыл стрельбу из огнестрельного оружия посреди дороги во время свадьбы. Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили. Видео и фото инцидента очевидцы выложили в соцсеть.

Общественный резонанс привел к тому, что полиция Одесской области отправила на место опергруппу. Правонарушитель Крамаренко был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Поздно вечером появилось видео, на котором стрелок приносит "свои извинения" и обещает никогда впредь "не выполнять таких поступков".

16 июля суд отправил Крамаренко в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 тыс. грн.

Крамаренко - житель города Южный. В свое время он учился в школе №1. Его родители являются православными украинцами. Позже он принял ислам вместе с братом.

Как выяснилось, вместе с Крамаренко были задержаны и другие гости свадьбы, которую праздновал чемпион Украины по вольной борьбе Магомед Закариев. Крамаренко был свидетелем со стороны жениха.

Как сообщил председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев, сейчас правоохранители пытаются депортировать десятки его соотечественников из Украины. Он также заявил, что старейшины чеченской общины соберут молодежь и проведут с ними беседу, чтобы не допустить возможности возникновения подобных инцидентов.