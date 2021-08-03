На столичном шоссе маршрутка с пассажирами влетела в микроавтобус: есть травмированные

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Голосеевском районе столицы на столичном шоссе произошло ДТП с участием пассажирского Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit. Как сообщают очевидцы, в результате аварии несколько пассажиров получил легкие повреждения, передает УНН.

Детали

Известно, что водитель Ford Transit двигался вдоль шоссе и остановившись на одном из пешеходных переходов, а затем услышал сзади сильный удар. Это был Mercedes, в котором на момент ДТП находились пассажиры.

По словам очевидцев, большинство из них получили легкие и средние телесные повреждения, детей среди травмированных нет.

Как рассказал один из пассажиров, водитель Mercedes видел перед собой Ford, и пытался тормозить, но тормоза отказали.

Водители автомобилей остались отделались лишь легким шоком. Сразу на место происшествия прибыло несколько нарядов полиции и карет "скорой", которые очень оперативно начали оказывать помощь пострадавшим.

Примерно через час после ДТП за пассажирами приехала другая маршрутка, которая отвезет их в Кропивницкий, куда они передне и направлялись. Сейчас на месте происшествия остались только водители - участники ДТП, а также полиция, которая выяснит, кто является виновником данного инцидента.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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