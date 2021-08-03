В украинском МИД связались с мужем спортсменки Тимановской, бежавшего в Украине

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины оказывает необходимую помощь мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской, Арсению Зданевичу на время его пребывания в стране. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Предоставляем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - написал Кулеба.

Что было раньше

Накануне стало известно, что муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич находится на территории Украины.

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.

Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее "эмоционально-психологическим состоянием". Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.

Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

В понедельник стало известно, что белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Она должна вылететь из Токио в Варшаву 4 августа.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.