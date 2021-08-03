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Здание Пентагона заблокировали после выстрелов возле метро

Здание Пентагона заблокировали после выстрелов возле метро

КИЕВ. 3 августа. УНН. Здание Пентагона закрыли из-за стрельбы рядом с платформой у близлежащей станции метро, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АР.

Цитата

“Пентагон был заблокирован во вторник утром после нескольких выстрелов возле платформы у станции метро”, — говориться в сообщении.

По информации СМИ, по крайней мере, один человек погиб.

В заявлении Пентагона говорится, что объект закрыт из-за “деятельности полиции”.

Отмечается, что репортер Associated Press возле здания услышал несколько выстрелов.

Дополнение

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.

Ранее стрельба произошла в баскетбольного стадиона “Нешионал Парк” в Вашингтоне, когда там шел матч между командами “Сан-Диего Падрес” и “Вашингтон Нешналс”. Два человека были ранены. Игру пришлось прервать.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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