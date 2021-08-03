Пытался пересечь двойную сплошную: Chevrolet столкнулся с Volkswagen

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве водитель Chevrolet пытался пересечь двойную сплошную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии никто не пострадал, передает УНН.

Детали

ДТП с участием Chevrolet и Volkswagen произошла в Днепровском районе столицы по улице Стальского. Известно, что Chevrolet, стоял на обочине, и пытаясь пересечь двойную сплошную полосу столкнулся с Volkswagen, который в это время двигался по встречной в направлении улицы Курнатовского.

В результате зиктнення Chevrolet получил значительные повреждения передней части авто, а Volkswagen незначительные повреждения передней левой части авто.

На момент ДТП в салоне Chevrolet находился мужчина и его жена, а в Volkswagen был только водитель. Все участники аварии остались целыми и невредимыми. Сейчас на месте полиция.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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