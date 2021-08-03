Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 0,0276  EUR: 31,90 0,0086 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
3180

Пытался пересечь двойную сплошную: Chevrolet столкнулся с Volkswagen

Пытался пересечь двойную сплошную: Chevrolet столкнулся с Volkswagen

фотогалерея

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве водитель Chevrolet пытался пересечь двойную сплошную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии никто не пострадал, передает УНН.

Детали

ДТП с участием Chevrolet и Volkswagen произошла в Днепровском районе столицы по улице Стальского. Известно, что Chevrolet, стоял на обочине, и пытаясь пересечь двойную сплошную полосу столкнулся с Volkswagen, который в это время двигался по встречной в направлении улицы Курнатовского.

В результате зиктнення Chevrolet получил значительные повреждения передней части авто, а Volkswagen незначительные повреждения передней левой части авто.

На момент ДТП в салоне Chevrolet находился мужчина и его жена, а в Volkswagen был только водитель. Все участники аварии остались целыми и невредимыми. Сейчас на месте полиция.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном шоссе маршрутка с пассажирами влетела в микроавтобус: есть травмированные

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.