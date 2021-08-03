Талибан захватил большую часть столицы провинции на юге Афганистана

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во вторник талибы продолжили наступление на юге Афганистана, захватив девять из 10 районов столицы провинции Гильменд. Афганские правительственные силы нанесли авиаудары, при поддержке США, в попытке защитить город Лашкаргах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Город Лашкар-Гаха стал первой столицей провинции, захваченной талибами за многие годы.

Жители города в беседе с Associated Press заявили, что в результате боевых действий они оказались в ловушке, сидели на корточках в своих домах и не могли выйти за предметами первой необходимости. Они сообщили, что боевики Талибана открыто вышли на улицы и весь район Лашкаргах, кроме одного, находится под контролем Талибана.

Элитные подразделения коммандос были отправлены из Кабула на помощь афганским силам в провинции.

Заместитель председателя совета провинции Гильменд Маджид Ахунд подтвердил, что "Талибан" контролирует девять районов Лашкар-Гах, а также городскую теле- и радиостанцию, которые прекратили вещание.

Командующий афганскими силами в провинции Гильменд генерал Сами Садат призвал жителей районов, захваченных талибами, немедленно эвакуироваться.

В понедельник президент Афганистана Ашраф Гани обвинил поспешный отход войск США и НАТО в ухудшающейся ситуации с безопасностью, в то время как аналитики говорят, что из-за глубокой коррупции и плохой подготовки афганские силы оказались подавленными, в результате чего элитные подразделения коммандос стали единственным оплотом против наступающего Талибана.

Дополнение

Лашкар-Гах - одна из трех столиц провинций, находящихся в осаде талибов, которые усилили наступление на правительственные войска. Две другие столицы провинций, находящихся в осаде, находятся в соседней провинции Кандагар, также на юге, и в западной провинции Герат.

В последние месяцы талибы захватили десятки районов по всей стране, многие из которых находятся в отдаленных и сельских, малонаселенных районах.

Афганские войска в этих боях часто сдавались или шли без боя, часто не имея пополнений и подкреплений. За последние недели талибы также захватили несколько пограничных переходов с Ираном, Пакистаном и Таджикистаном.

Уход сил США и НАТО в настоящее время завершен более чем на 95%. Последний солдат США и НАТО должен покинуть Афганистан до 31 августа.

США и другие мировые лидеры предостерегли талибов от военного захвата Афганистана, заявив, что они снова станут международными "изгоями", если попытаются захватить власть силой.

Когда Талибан последний раз был у власти в Афганистане, их признавали только три страны - Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.