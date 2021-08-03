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В Кувейте горит самая большая в мире свалка покрышек

В Кувейте горит самая большая в мире свалка покрышек

КИЕВ. 3 августа. УНН. На самой большой на планете свалке покрышек в Кувейте начался пожар. Видео с поднимающимся в небо столбом черного дыма опубликовал Youtube-канал "WORLD NEWS WITH CH", передает УНН.

Детали

На видео видно как горит самая большая свалка покрышек в мире.

Как сообщает российский телеканал 360, пожар начался на свалке, которая называется “Сулабия”. Ее видно из космоса. На свалке находится около 52 миллионов старых шин. В большинстве стран мира подобные свалки запрещены — отработанные покрышки измельчают и перерабатывают. При их сжигании выделяется масса вредных веществ, среди которых мышьяк, бензол и диоксины.

Этот пожар на свалке в Кувейте не первый. Шины там загораются время от времени. Крупнейший пожар на “Сулабии” произошел в 2012 году. Тогда с огнем не могли справиться целый месяц.

Дополнение

Во вторник в лесу недалеко от мошава Шорш на окраине Иерусалима вспыхнул крупный лесной пожар, что распространился на 10 гектаров.

Источник: УНН
Теги: пожары
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