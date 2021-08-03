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Три человека ранены, один человек в критическом состоянии из-за стрельбы в американском штате Теннесси

Три человека ранены, один человек в критическом состоянии из-за стрельбы в американском штате Теннесси

КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере, три человека были ранены, в том числе один в критическом состоянии, после того, как вооруженный преступник открыл огонь в американском штате Теннесси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FOX 17 News.

Детали

По данным столичного департамента полиции Нэшвилла, стрельба произошла около 6:00 утра в районе Антиох-Пайк в Антиохии.

Подозреваемый в стрельбе был опознан как Антонио Кинг, 22-летний служащий дневной смены на складе, который умер в больнице после того, как его застрелили сотрудники полиции.

Представитель полиции сообщил, что вооруженный преступник открыл огонь во время смены, в то время как сотрудники, работающие в ночную смену, покидали свои рабочие места. По причинам, которые все еще выясняются, преступник произвел несколько выстрелов внутри склада и ранил трех человек.

Один из пострадавших получил огнестрельное ранение в грудь, другой - в живот, а третий - в ногу. Один из этих сотрудников находится в критическом состоянии, остальные считаются стабильными.

Еще одна сотрудница, женщина, при бегстве с места происшествия повредила лодыжку.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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