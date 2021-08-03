В Киеве более 100 человек собралось на акцию памяти Шишова у посольства Беларуси

КИЕВ. 3 августа. УНН. У посольства Республики Беларусь в Киеве началась акция памяти о погибшем голове "Беларусского дома" в Украине Виталия Шишова на которую собралось более 100 человек. Люди держат в руках портрет погибшего и скандируют: "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь", передает корреспондент УНН.

Детали

Сегодня в 19.00 у посольства Беларуси в Киеве (Коцюбинского, 3) началась акция памяти погибшего Виталия Шишова.

На месте дежурит полиция и Нацгрвадия. Также есть "скорая". Сейчас собралось около 100 человек. Большинство держат в руках белорусские флаги, а также фото погибшего Виталия.

Акция проходит мирно. Никаких столкновений не было. Участники скандируют: "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь".

Контекст

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.



Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что во время следственных действий на теле погибшего главы “Белорусского дома” Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.



Также Клименко отметил, что тело Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след.

Напомним, расследователи Bellingcat намерены начать изучение обстоятельств смерти Виталия Шишова.