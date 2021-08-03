Губернатора Нью-Йорка Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах - СМИ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо был признан виновным в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, включая нынешних и бывших государственных служащих, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс во вторник после четырехмесячного расследования обвинений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По крайней мере в одном случае расследование установило, что губернатор пытался отомстить женщине, которая выдвинула против него обвинения, названную в отчете, как Линдси Бойлан.

По словам Джеймс, расследование показало, что Куомо и его сотрудники создавали "токсическую рабочую среду", хотя Куомо отрицал любые нарушения и в последние недели пытался поставить под сомнение честность расследования.

В 168-страничном отчете генерального прокурора, опубликованном во время ее пресс-конференции, определено, что "губернатор принимал участие в действиях, которые представляют собой сексуальные домогательства в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата Нью-Йорк".

"В частности, мы обнаружили, что губернатор подвергал сексуальным домогательствам ряд нынешних и бывших сотрудников штата Нью-Йорк, в том числе с помощью нежелательных прикосновений и прикосновений без согласия, а также многочисленных оскорбительных комментариев сексуального характера, которые вызвали враждебные отношения в рабочей среде для женщин", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, в случае с одним из неназванных помощников Куомо, губернатор "залез под ее блузку и схватил ее за грудь".

Та же женщина также рассказала об обстоятельствах, при которых "губернатор схватил ее за ягодицу и начал тереть ее. Растирание продолжалось не менее пяти секунд", - говорится в сообщении.

Добавим

В другом случае в отчете описывается, как Куомо сексуально домогался государственного солдата, предназначенного для его защиты, в том числе, "проводя рукой по ее животу, от пупка к правому бедру, в то время как она придерживала для него двери на мероприятии", и "провел пальцем по ее спине, от верхней части ее шеи вниз по позвоночнику до середины ее спины, говоря:"Эй, ты", в то время как она стояла перед ним в лифте".

По меньшей мере шесть женщин, обвинили Куомо в неподобающем поведении и нежелательных ухаживаниях - утверждения, которые он или отклонил как преувеличение, или полностью отверг.

В результате обвинений в сексуальных домогательствах Куомо призвали уйти в отставку. Куомо отверг эти призывы.