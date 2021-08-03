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Зацепилась за веревки для белья и спаслась: в Тернопольской области бабушка выпала с балкона

Зацепилась за веревки для белья и спаслась: в Тернопольской области бабушка выпала с балкона

КИЕВ. 3 августа. УНН. В городе Требовля, Тернопольская область, 81-летняя женщина выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на 4-м этаже, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Об угрозе жизни бабушки неравнодушные сообщили службе по чрезвычайным ситуациям, позвонив по номеру экстренного вызова "101". Сотрудники службы немедленно выехали для спасения.

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Один из спасателей поддерживал потерпевшую с балкона третьего этажа, чтобы она не упала. Другие установили выдвижную лестницу, чтобы добраться до нее.

Бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, спасатели
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