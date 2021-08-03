Зацепилась за веревки для белья и спаслась: в Тернопольской области бабушка выпала с балкона

КИЕВ. 3 августа. УНН. В городе Требовля, Тернопольская область, 81-летняя женщина выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на 4-м этаже, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Об угрозе жизни бабушки неравнодушные сообщили службе по чрезвычайным ситуациям, позвонив по номеру экстренного вызова "101". Сотрудники службы немедленно выехали для спасения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе из окна выпала 5-летняя девочка

Один из спасателей поддерживал потерпевшую с балкона третьего этажа, чтобы она не упала. Другие установили выдвижную лестницу, чтобы добраться до нее.

Бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.