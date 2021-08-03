Главу Харьковского облсовета, фигурирующего в деле о миллионной взятке, завтра попытаются исключить из фракции "Слуги народа"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна, который фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия за переназначение на должность, завтра, 4 августа, планируют исключить из фракции "Слуги народа" в Харьковском облсовете. Об этом журналисту УНН рассказала депутат Харьковского облсовета из фракции "Слуга народа" Юлия Ковалевская.

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Ковалевская подтвердила, что 4 августа в Харьковском областном совете в 16:00 состоится внеочередное общее собрание депутатской фракции "Слуга народа".

В повестке дня исключение Артура Товмасяна из фракции "Слуги народа".

Контекст

В СМИ сообщалось, что избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия за переназначение на должность.

В июле сообщалось, что фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете не смогла исключить из своего состава главу облрдады Артура Товмасяна.

22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете.

Дополнение

23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.

Андрею Малышу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

Позже заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его пособника-адвоката, которых подозревают в получении более 1 млн грн взятки, внесли залоги. За Малыша 4,75 млн гривен залога, а за адвоката свыше 700 тыс. грн.