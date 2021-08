Мощный взрыв прогремел в "зеленой зоне" Кабула

КИЕВ. 3 августа. УНН. Мощный взрыв, за которым последовала стрельба, раздался в столице Афганистана Кабуле недалеко от укрепленной "зеленой зоны" города, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, сообщили представители полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотрудник службы безопасности заявил, что причиной взрыва стала заложенная в автомобиль бомба.

Ни одна боевая группировка пока не взяла на себя ответственность.

Добавим

Столкновения между афганскими силами и талибами усилились по всей стране, повстанческая группа получает контроль над контрольно-пропускными пунктами, торговыми постами и инфраструктурными проектами.

#Kabul #Afghanistan Large explosion at Bakhtawar Palace, not far from our hospital, and an armed clash ongoing. We have received 6 patients so far. @emergency_ngo pic.twitter.com/Z7FIZuq8W6