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Опять третьи: украинский дуэт вышел в финал Олимпиады по артистическому плаванию

Опять третьи: украинский дуэт вышел в финал Олимпиады по артистическому плаванию

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук будут выступать в финале Олимпийских игр по артистическому плаванию, информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Украинские русалочки по артистическому плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук проходят в финал Олимпиады, заняв третье рейтинговое место в техническом дуэте. Их оценка составила 93,862 балла. Китаянки заняли вторую строчку с показателем в 95,5499. Ранее украинки стали также третьими в произвольной программе соревнований.

Отметим, что в соревнованиях выступали 22 страны-участницы, но в финал пробились только 12 лучших.

Дополнение

Финал в этом виде спорта пройдет 4-го августа.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада-2020
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