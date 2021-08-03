В Бердянске произошло ДТП с участием нетрезвого военного, есть пострадавшие

КИЕВ. 3 августа. УНН. Вчера в Бердянской области 21-летний нетрезвый военнослужащий попал в ДТП. В результате аварии пострадал водитель и пассажир, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.

Детали

В селе Новопетровка автомобиль Фольксваген съехал с проезжей части и столкнулся с деревьями на обочине дороги.

Правоохранители сообщили, что водитель иномарки - 21-летний контрактный военнослужащий, который был за рулем был нетрезв. В его крови обнаружено 2,3 промилле алкоголя. На закруглении дороги он не справился с управлением. Машину занесло за пределы проезжей части, в результате чего она столкнулась с двумя деревьями.

В автомобиле находился пассажир - 50-летний мужчина, тоже военный. Вместе с парнем он получил телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали водителя и сейчас решают вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним

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