Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 0,0276  EUR: 31,90 0,0086 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7950

В Бердянске произошло ДТП с участием нетрезвого военного, есть пострадавшие

В Бердянске произошло ДТП с участием нетрезвого военного, есть пострадавшие

КИЕВ. 3 августа. УНН. Вчера в Бердянской области 21-летний нетрезвый военнослужащий попал в ДТП. В результате аварии пострадал водитель и пассажир, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.

Детали

В селе Новопетровка автомобиль Фольксваген съехал с проезжей части и столкнулся с деревьями на обочине дороги.

Правоохранители сообщили, что водитель иномарки - 21-летний контрактный военнослужащий, который был за рулем был нетрезв. В его крови обнаружено 2,3 промилле алкоголя. На закруглении дороги он не справился с управлением. Машину занесло за пределы проезжей части, в результате чего она столкнулась с двумя деревьями.

В автомобиле находился пассажир - 50-летний мужчина, тоже военный. Вместе с парнем он получил телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали водителя и сейчас решают вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним

В Киеве девушка погибла в карете скорой из-за ДТП, которое было вызвано пьяным водителем.

Ночное ДТП произошло неподалеку моста Метро из причин несоблюдения скоростного режима между тремя автомобилями.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.