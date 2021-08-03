Украина предоставит гумдопомощь Литве из-за ситуации на границе с Беларусью. Зеленский подписал указ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Кабинет Министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Дополнение

Кабинет министров Украины поддержал направление гуманитарной помощи Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Литва приостановила возведение стены на границе с Беларусью, возводимой из-за наплыва нелегальных мигрантов. Решение связано с нехваткой колючей проволоки.

Миграционный кризис в Литве

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов по территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией" и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.

Напомним, Государственная пограничная служба Литвы выдворила в Беларусь несколько десятков нелегальных мигрантов.