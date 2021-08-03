Детективы НАБУ задержали Чауса в больнице Феофания

КИЕВ. 3 августа. УНН. Детективы НАБУ задержали экс-суддю Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве в больнице "Феофания". Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

Цитата

"... в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-суддю Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен завтра, 4 августа, принять ВАКС. Заседание назначено на 14:00.

УНН будет транслировать заседания суда, где должны избирать меру пресечения Чаусу. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте и на Facebook-странице УНН. А текстовая трансляция будет в Telegram-канале УНН.

"К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия", - добавили в НАБУ.

Дополнение

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что бывший судья Николай Чаус найден и он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-суддю Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что было раньше

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.