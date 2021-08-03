Ударил кирпичом около 10 раз: стали известны подробности убийства 6-летней девочки в Харьковской области

КИЕВ. 3 августа. УНН. Согласно экспертизе причиной смерти шестилетней Мирославы Третьяк в Харьковской области стало нанесение 13-летним подозреваемым парнем около 10 ударов по голове кирпичом. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Детали

В постановлении Волчанского районного суда Харьковской области сообщается, что следователи опросили подружку убитой девочки. Она рассказала, что в день убийства играла с Мирославой, но к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась и пообещала вернуться, но так и не пришла.

В постановлении суда также отмечается, что парень во время допроса в присутствии матери признался в убийстве.

"Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021 в период времени с 16:00 до 18:00, малолетний будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, где на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений .... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы, а именно левой и правой ушных раковин, затылочной участка, в результате чего (девочка - ред.) от полученных травм скончалась на месте совершения уголовного преступления", - говорится в постановлении суда.

Однако в Харьковской областной прокуратуре опровергли, что 13-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Дмитрия Чубенко, информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности.

"В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно. Информацию, которая указана в постановлении, относительно алкогольного опьянения размещено из-за технической ошибки, скорее всего, этот абзац информации попал в тексте какого-либо другого документа", - рассказал Чубенко.

Добавим

В прокуратуре также прокомментировали информацию о показаниях парня. По его словам, они менялись.

"После того как подросток попал в поле зрения правоохранителей, его было опрошено и на момент этого опроса он сообщил некоторую информацию о своей причастности в убийстве. Но, со временем его показания менялись и периодически противоречили друг другу. Ведется следствие для установления объективных доказательств причастности или непричастности кого-либо к убийству девочки", - сказал он.

Чубенко проинформировал, что на месте происшествия изъяты биологические материалы, мужская и женская одежда, кирпич, который вероятно были нанесены удары. Дома у фигуранта было изъято одежду, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были постиранные.

"Согласно экспертизе причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Вероятно, кирпичом", - добавил Чубенко.

Он рассказал, что сейчас назначены 12 экспертных исследований, в частности судебно-медицинская и судебные молекулярно-генетические экспертизы, результаты некоторых из них будут готовы в ближайшее время, но полное лабораторное изучение займет некоторое время.

"Сейчас готовится постановление о проведении психологической и психиатрической экспертиз", - сказал Чубенко.

Дополнение

Полиция Харьковской области 28 июля объявила в розыск школьницу Мирославу Третьяк, 2014 г.р. За несколько часов девочку нашли мертвой.

Позже полиция установила личность, которую подозревают в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк на Харьковщине - это 13-летний местный житель.

13-летнему парню была избрана мера пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.