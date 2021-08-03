Amnesty International: украинская власть должна провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

КИЕВ. 3 августа. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинская власть должна провести быстрое и эффективное расследование подозрительной смерти галвы "Беларусского дома" в Украине Виталия Шишова. Об этом сообщила директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, передает УНН.

Цитата

“Мы приветствуем начало расследования трагической гибели Виталия Шишова. Обстоятельства его смерти позволяют предполагать, что она связана с преследованием мирных демонстрантов/ок белорусскими властями. Украинская власть должна обеспечить полное обнародование выводов расследования, а в случае, если кого-нибудь будут обоснованно подозревать в убийстве Шишова, они должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства”, — заявила Стразерс.

Детали

По ее словам, многие белорусы и люди из других стран региона, спасаясь от политических репрессий, бежали в Украину.

“Критически важно, чтобы украинская власть предприняла конкретные шаги для их безопасности. Не менее важно, чтобы остальной мир не переставал обращать внимание на нарушения прав человека в Беларуси, что продолжаются”, - добавила она.

Она отметила, что репутация правоохранительных органов Украины в расследовании убийств и нападений на иностранных граждан, ищущих убежища на территории Украины, до сих пор оставляет желать лучшего.

Стразерс выразила надежду, что этот случай станет исключением

“Ряд политических изгнанников/ок, которые были убиты или пережили покушения на протяжении последних лет в Украине, в частности белорусский журналист Павел Шеремет, погибший в 2016 году, бывший депутат российской Государственной Думы Денис Вороненкова, которого убили в 2017 года, чеченский беженец Осмаев, который пережил два покушения в 2017 году, и чья жена Амина Окуева погибла в результате одного из них. Ранее украинские власти критиковали правозащитные организации за то, что они не провели эффективных и убедительных расследований в отношении этих преступлений”, - добавила она.

Дополнение

Председатель Беларусской дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Беларусском доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что во время следственных действий на теле погибшего главы “Беларусского дома” Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.

Также Клименко отметил, что тело Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след.

Напомним, расследователи Bellingcat намерены начать изучение обстоятельств смерти председателя Виталия Шишова.

В ОПУ заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы “Беларусского дома” в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.