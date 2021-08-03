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Прошли замечательный путь: Шовковский прокомментировал завершение работы в сборной Украины

Прошли замечательный путь: Шовковский прокомментировал завершение работы в сборной Украины

КИЕВ. 3 августа. УНН. Легенда сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал итоги работы Андрея Шевченко и тренерского штаба в составе сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу бывшего вратаря в Facebook.

Детали

Шовковский назвал фантастическим выступление сборной в Лиге наций, квалификации и финальной части Евро-2020.

"Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела. Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступления в квалификации к Евро 2020 года, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы! И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины! Слава Украине", - сообщил Шовковский.

Контекст

Андрей Павелко оценил работу Шевченко на посту наставника сборной.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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