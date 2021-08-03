В глаза светило солнце: в Киеве произошло ДТП, есть пострадавший

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве произошла дорожно-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализирован одного человека, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло в Днепровском районе по улице Миколайчука. Причиной аварии стало то, что водитель Nissan двигаясь вдоль улицы Миколайчука не предоставил преимущество Daewoo Lanos, который двигался по главной с проспекта Соборности. В результате этого недоразумения произошло столкновение.

На момент аварии в салоне авто находились только водители. Водитель Nissan не пострадал, а вот водителя Daewoo Lanos пришлось госпитализировать. Что с ним — неизвестно. Как объясняет водитель Nissan, он ехал уставший, в глаза светило солнце из-за чего он не заметил соответствующий знак дорожного движения.

Сейчас на месте работает полиция.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Напомним

Сегодня в Киеве водитель Chevrolet пытался пересечь двойную сплошную полосу и столкнулся с Volkswagen.