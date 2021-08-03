Россияне пытались попасть в Литву из Беларуси как нелегальные мигранты

КИЕВ. 3 августа. УНН. Россияне вместе с нелегальными мигрантами из других стран пытались пересечь белорусско-литовскую границу и попасть в Литву. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 3 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передает УНН.

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“У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, пересекающие эту границу. Их тоже будем возвращать”, — сказал дипломат.

Детали

Замминистра не уточнил, сколько российских граждан нелегально попали в Литву через Беларусь.

Контекст

Всего с начала года литовские пограничники задержали более четыре тысячи нелегальных мигрантов (за весь 2020 таких было менее 100). По словам Адоменас, две трети задержанных являются гражданами Ирака. Заместитель министра отметил, что белорусские пограничники провожают беженцев в границы, подтверждающие видеозаписи, пишет “Радио Свобода”.

В ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси. За день до страны не пустили около 180 человек.

Миграция из Беларуси

В 2021 году в Литве резко возросла нелегальная миграция из Беларуси. Александр Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзита мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны “решили гибридную войну” против Беларуси. В июле в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов. Тогда же власти Литвы объявила о строительстве новой стены на границе с Беларусью.