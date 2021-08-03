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Олимпиада-2020: определились финалисты футбольного турнира в Токио

Олимпиада-2020: определились финалисты футбольного турнира в Токио

КИЕВ. 3 августа. УНН. По итогам двух поединков стали известны имена финалистов олимпийского турнира по футболу среди мужских сборных, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В стартовой встрече полуфинальной стадии сборная Бразилии разобралась с “Мексикой — 1:0. Глав по игре в матче на стадионе “Касима Соккер” не было зафиксировано. Однако в серии пенальти значительное преимущество имели бразильцы — 4:1.

Второй полуфинал с участием сборных Японии и Испании состоялся в Сайтама (Япония) на одноименном стадионе и завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. На 115-й минуте нападающий испанской сборной Марко Асенсио забил единственный мяч после передачи полузащитника Микеля Оярсабаля.

Дополнение

Решающая игра за золотые награды Олимпиады по футболу состоится 7-го августа.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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