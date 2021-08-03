На Херсонщине зафиксировали 71 новый случай коронавируса за сутки

КИЕВ. 3 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 71 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1205 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 729 ПЦР-исследований, 455 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 369 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 71 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 51 женщина и 20 мужчин. Из них 8 детей и 2 медицинские работники”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “50 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.

Также в области 69 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 506 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 34 750 человек победили недуг;

— 551 человек инфицирован COVID-19;

— 1205 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 254 361 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 981 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.