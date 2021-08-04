Автора хет-трика назван лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 2-го чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Детали

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, который в матче с "Ингула" сделал хет-трик и помог команде нанести сопернику сокрушительное поражение - 5:1.

В экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Геннадий Орбу.

Что предшествовало этому

"Заря" получила потенциального соперника в Лиге Европы.