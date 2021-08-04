"Шахтер" обыграл "Генк" на старте нового сезона Лиги чемпионов

КИЕВ. 4 августа. УНН. "Шахтер" провел матч на выезде третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Генке". Игра прошла в Бельгии на "Луминус Арене", передает корреспондент УНН.

Детали

На 21 минуте “горняки” нанесли первый удар в створ ворот — Тете проверил бдительность стража ворот после передачи от Траоре. Кипер Вандевордт справился с несильным ударом. Через четыре минуты голкиперу “Генка” уже было труднее среагировать на удар Манора Соломона, однако он сумел перевести игровой снаряд на угловой. Ближе к перерыву упрек на второй этаж от Дзюн дал плоды — высокорослый нигерийский нападающий Онуачу без сопротивления ударом головой направил “круглого” в сетку ворот.

В середине второй 45-минутки дончане благодаря пенальти выровняли положение — отличился Тете. На 80 минуте отличный заброс от Марлоса в штрафную продолжил Исмаили, который одним касанием перевел мяч в Алана Патрика. Бразилец расстрелял голкипера хозяев.

В результате 2:1 в пользу команды Де Дзерби.

Дополнение

Ответный матч состоится на НСК “Олимпийский” в Киеве 10 августа.