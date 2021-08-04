На Олимпийских играх 4 августа выступит 17 украинцев: расписание соревнований
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, на старт Игорь ХХХІ Олимпиады выйдет 17 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.
Плавание
00:30 — женщины, открытая вода, 10 км Кристина Панчишко
Гребля на байдарках и каноэ
Женщины, каноэ-одиночка, 200 м (предварительные заезды):
4:05 — Людмила Лузан, 4:12 — Анастасия Четверикова
Женщины, байдарка-одиночка, 500 м (предварительные заезды):
4:47 — Юлия Юрийчук, 5:08 — Мария Повх
Легкая атлетика
5:30 — женщины, 400 м с / б (финал) Анна Рыжикова, Виктория Ткачук,
14:15 — мужчины, метание молота (финал): Михаил Кохан
Женская борьба
С 5:30 — до 57 кг Татьяна Кот. Полуфиналы с 12.15
14:55 — до 62 кг (схватка за бронзу) Ирина Коляденко.
Греко-римская борьба
С 13:30 — до 67 кг (финал): Парвиз Насибов, до 87 кг (финал) Жан Беленюк
Прыжки в воду
09:00 — женщины, вышка 10 м, (предварительные соревнования): София Лискун
Велотрек
Женщины, кейрин (первый раунд): 10:20 — Любовь Басова, 10:25 — Елена Старикова
Артистическое плавания
13:30 — произвольный дуэт (финал) Анастасия Савчук и Марта Федина.
Напомним
Накануне украинский дуэт вышел в финал Олимпиады по артистического плавания.