На Олимпийских играх 4 августа выступит 17 украинцев: расписание соревнований

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, на старт Игорь ХХХІ Олимпиады выйдет 17 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Плавание

00:30 — женщины, открытая вода, 10 км Кристина Панчишко

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины, каноэ-одиночка, 200 м (предварительные заезды):

4:05 — Людмила Лузан, 4:12 — Анастасия Четверикова

Женщины, байдарка-одиночка, 500 м (предварительные заезды):

4:47 — Юлия Юрийчук, 5:08 — Мария Повх

Легкая атлетика

5:30 — женщины, 400 м с / б (финал) Анна Рыжикова, Виктория Ткачук,

14:15 — мужчины, метание молота (финал): Михаил Кохан

Женская борьба

С 5:30 — до 57 кг Татьяна Кот. Полуфиналы с 12.15

14:55 — до 62 кг (схватка за бронзу) Ирина Коляденко.

Греко-римская борьба

С 13:30 — до 67 кг (финал): Парвиз Насибов, до 87 кг (финал) Жан Беленюк

Прыжки в воду

09:00 — женщины, вышка 10 м, (предварительные соревнования): София Лискун

Велотрек

Женщины, кейрин (первый раунд): 10:20 — Любовь Басова, 10:25 — Елена Старикова

Артистическое плавания

13:30 — произвольный дуэт (финал) Анастасия Савчук и Марта Федина.

Напомним

Накануне украинский дуэт вышел в финал Олимпиады по артистического плавания.