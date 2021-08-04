Следствие выявило факты сексуальных домогательств со стороны губернатора Нью-Йорка. Байден призвал его к отставке

КИЕВ. 4 серны. УНН. В феврале прошлого года две экс-помощницы губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили его в домогательствах. Начатое после этого расследование показало “глубоко тревожную, но ясную картину” того, что происходит на его рабочем месте, сообщила прокуратура. Президент США Джо Байден заявил, что губернатор Куомо должен покинуть пост на фоне расследования, в котором его обвинили в систематических сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, должен Куомо уйти в отставку после публикации итогов расследования, Байден сказал: “Да”. Вместе с тем глава государства пока не стал настаивать на том, чтобы губернатор был привлечен к судебному преследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию с Куомо, в свою очередь сказала: “Все женщины, которые пережили подобный опыт, притязания или жестокое обращение или, в худшем случае, нападение, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны”.

Контекст

Расследование, инициированное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс по Эндрю Куомо показало, что он систематически подвергал женщин сексуальным домогательствам. Результаты пятимесячного расследования опубликованы на сайте генпрокурора.

В 165-страничном докладе говорится, что следователям удалось обнаружить “глубоко тревожную, но ясную картину” того, что происходило на рабочем месте в Куомо. Он, как утверждается в расследовании, регулярно оскорблял действующих и бывших сотрудников своего аппарата женского пола, затрагивая и целуя их вопреки их желанию, а также отпускал непристойные комментарии сексуального характера в их адрес.

В расследовании упоминаются 11 женщин, подвергшихся Харассмент со стороны губернатора. В целом следователи получили показания от 179 человек. По мнению авторов расследования, Куомо таким образом нарушал как федеральное законодательство, так и законы штата.