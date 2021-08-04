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Голкипер молодежной сборной Украины стал игроком шведского клуба

Голкипер молодежной сборной Украины стал игроком шведского клуба

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский голкипер молодежной сборной Украины Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом “Еськильстуна”, который выступает во втором дивизионе, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Швеции.

Детали

Соглашение 18-летнего футболиста будет действовать три с половиной года - до конца 2024 года.

Чекотун сыграл два матча в УПЛ за донецкий "Олимпик" и один поединок за молодежную сборную Украины U-21.

Примечательно, что "Еськильстун" находится на 9-м месте второго дивизиона Швеции. Раньше этот клуб выступал другой украинец - Иван Бобко.

Напомним

"Динамо" получило разгромный выигрыш на старте чемпионата Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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