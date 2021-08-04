Новости: Спорт
4 августа 2021, 01:30 • Сергей Куркович • 8370
Голкипер молодежной сборной Украины стал игроком шведского клуба
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский голкипер молодежной сборной Украины Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом “Еськильстуна”, который выступает во втором дивизионе, передает УНН со ссылкой на сайт команды из Швеции.
Детали
Соглашение 18-летнего футболиста будет действовать три с половиной года - до конца 2024 года.
Чекотун сыграл два матча в УПЛ за донецкий "Олимпик" и один поединок за молодежную сборную Украины U-21.
Примечательно, что "Еськильстун" находится на 9-м месте второго дивизиона Швеции. Раньше этот клуб выступал другой украинец - Иван Бобко.
Напомним
"Динамо" получило разгромный выигрыш на старте чемпионата Украины.
Источник: УНН
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