Украинский герой Евро-2020 заинтересовал бельгийский гранд

КИЕВ. 4 августа. УНН. В борьбу за форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика включился бельгийский "Андерлехт". Об этом рассказал агент игрока Алексей Люндовський в комментарии "Meta-ratings.com.ua", передает УНН.

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Агент рассказал о переговорного процесса Довбика с турецким клубом и об интересе “Андерлехта”.

“Переговоры действительно находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола — “Андерлехт”.

Мы не форсируем события, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на “флажки”, — признался агент Довбика.

Детали

Довбик связан контрактом с “Днепром-1” до 31 декабря 2023 года, а авторитетный немецкий портал “Transfermarkt” оценивает его в 1,5 млн. евро.

Напомним

Гол Довбика в экстра-таймах игры со Швецией подарил Украине путевку в четвертьфинал Евро-2020.