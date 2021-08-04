Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7275

Украинский герой Евро-2020 заинтересовал бельгийский гранд

Украинский герой Евро-2020 заинтересовал бельгийский гранд

КИЕВ. 4 августа. УНН. В борьбу за форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика включился бельгийский "Андерлехт". Об этом рассказал агент игрока Алексей Люндовський в комментарии "Meta-ratings.com.ua", передает УНН.

Цитата

Агент рассказал о переговорного процесса Довбика с турецким клубом и об интересе “Андерлехта”.

“Переговоры действительно находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола — “Андерлехт”.

Мы не форсируем события, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на “флажки”, — признался агент Довбика.

Детали

Довбик связан контрактом с “Днепром-1” до 31 декабря 2023 года, а авторитетный немецкий портал “Transfermarkt” оценивает его в 1,5 млн. евро.

Напомним

Гол Довбика в экстра-таймах игры со Швецией подарил Украине путевку в четвертьфинал Евро-2020.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.