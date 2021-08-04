Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ

КИЕВ. 4 августа. УНН. По меньшей мере четыре судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщают Sky News и Associated Press со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, передает УНН.

Детали

Речь идет о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам). 3 августа они в разное время сообщили о потере управления. По состоянию на 21:10 по времени Кеива статус Not Under Command сохранялся только в танкера Jag Pooja.

Кроме этого Sky News со ссылкой на источники сообщает о захвате в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

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The Times передает, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. Она также обладает танкером MT Riah, который в июле 2019 года задержала иранская береговая охрана. По данным источников газеты в британском правительстве, к событию с Asphalt Princess тоже могут быть причастны Тегеран или его союзники.

Реакция Лондона

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил Sky News, что ведомство расследует “инцидент на судне у побережья ОАЭ”.

Днем 3 августа Морская торговая Великобритании (UKMTO) заявила о какой-то инцидент в заливе Омана недалеко от восточного эмирата ОАЭ Фуджейра. Ведомство не уточнил, о котором судне идет речь, но добавил, что рассматривает событие как “потенциальный захват”, который не имеет отношения к пиратству.

Контекст