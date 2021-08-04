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Кулеба заявил, что среди пострадавших в результате пожаров в Албании нет украинцев

Кулеба заявил, что среди пострадавших в результате пожаров в Албании нет украинцев

КИЕВ. 4 августа. УНН. На территории Албании продолжаются лесные пожары. Пока нет информации о пострадавших украинцев вследствие стихийного бедствия, написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцев нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи”, — говорится в сообщении.

Напомним

Накануне Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидерам ряда стран, в частности Владимиру Зеленскому за помощь в борьбе с лесными пожарами, горящими неделю назад в ряде туристических провинций страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, пожары, Албания, лесные пожары, Дмитрий Кулеба
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