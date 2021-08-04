Трехкратный олимпийский чемпион перешел в самый титулованный клуб НБА

КИЕВ. 4 августа. УНН. Именитый ветеран НБА - Кармело Энтони нашел новый для себя клуб. Форвард подписал соглашение с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".

Детали

37-летний баскетболист подписал с клубом однолетнее соглашение.

В минувшем регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звезд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора за “Портленд”. Также он продемонстрировал лучший в карьере процент попаданий из-за трехочковой линии — 40,9.

Примечательно, что “Лейкерс” в этом межсезонье проводят активную трансферную политику. Клуб согласовал контракты с звездным защитником Уэстбрук, а также Тревором Ариза, Уэйном Эллингтоном, Дуайт Ховард, Кентом Бейзмором. В Клабе также выступает легендарный форвард Леброн Джеймс которому Энтони являются давними друзьями и были выбраны на одном драфте НБА (в 2003 году).

Досье

Энтони в составе сборной США трижды принимал золотые медали Олимпийских игр, и является самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА-2013. Кроме того, 24 января 2014 года в матче против “Шарлотт Бобкэтс” американец набрал 62 очка, что стало лучшим результатом в его карьере в НБА, также достижение стало лучшим на домашней арене “Никс” — “Мэдисон-сквер-гарден”.

Справка

“Лейкерс” вместе и “Бостон Селтикс” разделяют пальму первенства в итсории НБА по наибольшему количеству завоеванных титулов — по 17.