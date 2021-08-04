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Белорусская оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали сниматься в интервью, как с Протасевичем

Белорусская оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали сниматься в интервью, как с Протасевичем

КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО в Минске, власть предлагала дать белорусскому гостелеканалу интервью, похожее на то, которое дал бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом Колесникова рассказала российскому телеканалу "Дождь", передает УНН.

Цитата

По ее словам, за время пребывания в СИЗО она несколько раз “в различных формах” получала предложения сотрудничества со следствием.

“Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня „услышали“ и предложили сниматься в кино а-ля Роману (Протасевичу)”, — рассказала она.

Колесникова добавила, что согласилась дать интервью журналисту госканала ОНТ Марату Маркову при условии, что она расскажет “шокирующую правду о похищении, следствие и произвола в тюрьме”. Однако после этого гостелеканалы ни пытались взять у нее интервью. Также оппозиционер отказалась написать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновным.

“Это банда подлых, трусливых наперсточников, и странно было бы им доверять. Они всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся — это мой принцип общения с ними”, — сказала Колесникова.

Она добавила, что не осуждает людей, которые соглашаются сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу, поскольку “каждый сам делает свой выбор, учитывая обстоятельства, в которых находится и сам является за него ответственным, прежде всего перед собой”.

Напомним

В начале июня Протасевич снялся в полуторачасовом интервью, показанном белорусским гостелеканалы ОНТ. Протасевич в этом видео заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, оппозиция
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