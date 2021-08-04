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ФК "Колос" получил потенциальных противников по Лиге конференций УЕФА

ФК "Колос" получил потенциальных противников по Лиге конференций УЕФА

КИЕВ. 4 августа. УНН. В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций по итогам которого "Колос" узнал потенциальных соперников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и "Колоса".

Детали

В случае прохождения в следующий раунд украинская команда попадет на победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.

Примечательно, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится 5 августа в 21:00 в Коваливке на стадионе "Колос". Ответный матч - 10 августа в Нур-Султане.

Напомним

Стало известно место проведения финала дебютного сезона Лиги конференций.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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