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Украинский центровой сменил клубы в НБА

Украинский центровой сменил клубы в НБА

КИЕВ. 4 августа. УНН. Клуб НБА "Сакраменто Кингз" подписал двухлетний контракт с украинским центровым Алексеем Ленем. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шемси Чарания, передает УНН.

Детали

До состояния “королей” украинец перешел на правах свободного агента. Лень уже имеет опыт выступлений за “Кингз” во второй половине сезона НБА 2019/20.

28-летний украинец прошлый сезон начинал в “Торонто Рэпторс”, после чего был обменян в “Вашингтон Уизардс”. В регулярном чемпионате-2020/2021 центровой набирал в среднем 6,6 очка, 4,1 подбора и 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старте).

Заметим, что “Кингс” в прошлом сезоне заняли 12 место в Западной конференции — 31 выигрыш при 41 поражении. Зато Лень впервые в карьере (за восемь лет) выступил в плей-офф НБА.

Справка

Лень был выбран под 5-м номером на драфте НБА-2013 “Финиксом”, где провел пять сезоне. Далее выступал за “Аталанту”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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