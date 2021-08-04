Байден заявил об ухудшении ситуации с COVID в США в ближайшие недели

КИЕВ. 4 августа. УНН. В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в США ухудшится, заявил президент страны Джо Байден. Его заявление размещено на сайте Белого дома, передает УНН.

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Глава государства указал на опасность штамма “дельта”, который вызвал новую волну пандемии в стране.

“Сегодня на него приходится более 80% всех случаев COVID-19 в Соединенных Штатах. Эксперты говорят нам, что в ближайшие недели мы увидим рост количества таких случаев — в значительной степени можно избежать трагедии, которая усилится, прежде чем станет лучше”, — заявил Байден.

Детали

При этом, по его словам, у властей страны сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить локдауну. Он добавил, что, несмотря на увеличение числа новых случаев заражения COVID-19, рост числа смертей и госпитализаций не наблюдается. Байден связывает это с успехами в вакцинации — по его словам, сейчас привито около 165 млн американцев, в том числе 80% пожилого населения.

Ситуация с COVID-19 в США

Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за последние сутки в стране зафиксировано 78 806 новых случаев заражения COVID-19 и 392 смерти. За весь период пандемии коронавируса в стране переболели 35,17 млн человек, умерло — 611,79 тыс.

Как минимум одну дозу вакцины получили 192 100 000 жителей США — 57,9% населения страны. Из них граждан старше 12 лет — 191,8 млн (67,7%), совершеннолетних — 181 млн (70,1%), старше 65 лет — 49,2 млн (90%).

Напомним

США достигли цели Байдена по вакцинации от коронавируса с месячным опозданием.