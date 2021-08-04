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США одобрили поставки Javelin в Грузию на 30 млн долларов

США одобрили поставки Javelin в Грузию на 30 млн долларов

КИЕВ. 4 августа. УНН. Американская администрация приняла решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в 30 млн долларов. Об этом сообщил во вторник управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает УНН.

Детали

Грузия, согласно этим данным, запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов Javelin и 46 командно-пусковых установки.

В Вашингтоне добавили, что продажа вооружения будет способствовать “поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствует безопасности и стабильности в регионе”. Это поможет Грузии усилить свои возможности “защищать суверенитет и территориальную целостность”.

Дополнение

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально сообщила Конгресс о принятом ею решении. В законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможном блокировании.

Напомним

30 июля стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала увеличение финансовой помощи Украине в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: США, Грузия
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