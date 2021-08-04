Хоккей: УХЛ объявила дату старта будущего сезона

КИЕВ. 4 августа. УНН. Чемпионат Украины по хоккею с шайбой - чемпионат Украинской хоккейной лиги стартует 17 сентября. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины, передает УНН.

Детали

В матче-открытии чемпионата сыграют команды-финалисты предыдущего сезона — донецкий “Донбасс” и киевский “Сокол” дадут старт юбилейного розыгрыша национального первенства страны. Победитель стартового матча сезона станет обладателем традиционного трофея — Кубка Открытия.

Чемпионат традиционно пройдет в два этапа — первый состоится в формате регулярного чемпионата. Второй этап — плей-офф — начнется в марте и определит команду-чемпиона Украины. Расписанием матчей предусмотрено три международные паузы для проведения учебно-тренировочных сборов национальных команд.

Отметим, что в начале января также состоится розыгрыш восстановленного Кубка Украины. Финальная серия чемпионата состоится в апреле 2022 года.

Заметим, что этот розыгрыш национального первенства станет 30-м в истории Украины.

Дополнение

Сейчас продолжается прием заявок на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2021/22. Окончательный состав участников чемпионата будут определены 1 сентября 2021.